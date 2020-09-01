Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов
Вильнюс, 1 сентября, 2020, 18:09 — ИА Регнум. Вопрос Крыма — признавать его российским или нет — сложный для Белоруссии, заявила 1 сентября кандидат в белорусские президенты на минувших выборах Светлана Тихановская в интервью LRT.
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Она заявила, что, идя на выборы, «озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым de jure украинский, а de facto — российский».
Белорусский оппозиционер, находящийся в Литве, добавила, что по «Крым отошёл другому государству» в противоречие «международным законам».
Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко 2 июля заявил, что можно признавать или не признавать, что Крым российский, но de facto Крым — территория России.