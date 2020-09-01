Москва, 1 сентября, 2020, 18:00 — ИА Регнум. В Москве с 5 сентября начнётся массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований, сообщил директор Института Гамалеи Александр Гинцбург.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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По его словам, события развиваются по плану. В поликлиники и больницы препарат поступит 3−4 сентября.

«Но дело в том, что 3−5 сентября еще будет проводится скрининг добровольцев, они должны будут сделать весь объем необходимых анализов. Так что, по всей видимости, хотя вакцина и будет развезена, вакцинация начнется только 5 сентября», — цитирует слова Гинцбурга «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в Москве началась массовая вакцинация от гриппа.