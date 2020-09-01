Москва, 1 сентября, 2020, 17:51 — ИА Регнум. Японские руководители в августе 1945 года решили, что США не обладают ресурсами для проведения массированной атомной бомбардировки Японии, и в этом они оказались правы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 сентября заявил доктор исторических наук, профессор, политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин на круглом столе «День Победы над Японией — День воинской славы СССР и России», посвящённом его книге «Барбаросса» по-японски. Почему провалился план «Кантокуэн».

33-й президент США Гарри Трумэн

"Что касается озвученных по американскому радио предупреждений президента США Гарри Трумена от 7 августа о готовности США в случае продолжения сопротивления нанести по Японии новые атомные удары, о том, что Японию «ожидает с воздуха такой поток разрушения, которого никогда не знала Земля»,. то они были расценены японцами как пропаганда противника», — заявил Кошкин.

«Такая оценка была недалека от истины. Американский президент откровенно блефовал. Ибо, по расчётам американских штабов, для обеспечения высадки десантов на японские острова требовалось по меньшей мере девять атомных бомб, которых в наличии не было», — указал он.

В распоряжении была лишь плутониевая бомба «Толстяк», которая безо всякой военной необходимости была сброшена 9 августа 1945 года на японский город Нагасаки.