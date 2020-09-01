Москва, 1 сентября, 2020, 17:27 — ИА Регнум. Российские истребители пятого поколения Су-57 будут укомплектованы чехлами-невидимками из специальных полимерных материалов, скрывающих их от оптико-электронных систем и радаров противника, сообщает 1 сентября газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве и ОПК.

Mil.ru Су-57

Новые чехлы рассчитаны на все основные части машины. Каждый комплект будет состоять из более чем десятка чехлов — на шасси, нижнюю, центральную и кормовую части фюзеляжа, плоскости, кабину, сопла реактивных двигателей, стабилизаторы, воздухозаборники и прочие части конструкции.

Кроме маскировки, чехлы выполнят функцию защиты от воздействия погодных условий.

Это не менее важно, так как сложное радиоэлектронное оборудование самолета расположено на различных участках его внешней конструкции, а кроме того, атмосферные осадки негативно влияют на долговечность стелс-покрытия.

Напомним, Су-57 является первым самолетом, где применен принцип «умной обшивки»: активные фазированные антенные решетки разных диапазонов распределены «по всему телу» российского истребителя пятого поколения.

Такие чехлы позволят быстро перебрасывать новые истребители на временные авиабазы, не оборудованные навесами и ангарами, а также не позволят идентифицировать их на спутниковых и авиационных снимках.

Поставки чехлов-невидимок по плану начнутся в 2021 году и будут продолжаться до 2028 года. Первая партия будет состоять из восьми комплектов.