Москва, 1 сентября, 2020, 17:26 — ИА Регнум. Президент Федерации компьютерного спорта Москвы Александр Горбаченко согласился с позицией президента РФ Владимира Путина о пользе киберспортивных соревнований в школах, передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Киберспорт

По мнению Горбаченко, компьютерный спорт стоит рассматривать как важный инструмент образовательного процесса.

Александр Горбаченко «Я положительно отношусь к школьному киберспорту и считаю, что он может не ограничиваться только соревнованиями. К компьютерным играм нужно относится как к инструменту в образовательной системе: изучать как они влияют на молодых людей, подключать профессиональных психологов и выстраивать грамотное взаимодействие между всеми участниками процесса.

Напомним, во время Всероссийского открытого урока президент РФ Владимир Путин высказался против ограничений киберспортивных соревнований в образовательных учреждениях. По его словам, запрещать компьютерный спорт не стоит, а при правильной организации этот процесс может быть полезным для учеников.