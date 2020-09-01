Ленинградская область, 1 сентября, 2020, 17:35 — ИА Регнум. В застроенном новыми жилыми комплексами поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области 1 сентября открылись сразу новые школы, рассчитанные на 950 мест каждая. Они оснащены самым современным оборудованием и имеют развитую внутреннюю инфраструктуру.

Gov.spb.ru Александр Дрозденко на открытии школы в Буграх

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Обе школы построены по схожему проекту в трех километрах друг от друга внутри жилых кварталов. Строительство велось в рамках федеральной программы «Стимул». Стоимость контрактов на строительно-монтажные работы и закупку оборудования составила почти 700 млн рублей для каждой школы, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Средняя школа №2, помимо учебных классов, имеет актовый зал на 570 мест со сценой, библиотеку с медиацентром, игровая комнату, обособленный медпункт и столовую. Для занятий спортом есть три спортзала для поведения спортивных игр и гимнастики, силовых тренировок, занятий хореографией. Отдельный зал оборудован реабилитационными брусьями и гребными тренажерами с изменяемым уровнем нагрузки для детей из коррекционных групп.

Средняя школа №3 также имеет спортивный сектор для занятий физкультурой и подвижных игр, а еще — участки для разведения овощных и полевых культур, высадки плодово-ягодных и декоративных растений. Внутри школы — библиотека с читальным залом, актовый зал на 705 мест, столовая на 625 посадочных мест, медпункт.

«За последние 5 лет мы построили в Ленинградской области 70 детских садов и 18 школ, — заявил сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. — Этот год у нас рекордный — мы сдадим 9 школ до конца года, ещё 17 школ откроются по программе реновации, кроме того, мы отремонтировали 18 спортзалов и 12 пришкольных стадионов. Всего в этом году в развитие образования вложено более 5 млрд рублей. Подобные темпы и масштабы вложений позволят нам к 2024 году уйти от двухсменного обучения, что будет закреплено в готовящемся сейчас новом законе о социальных гарантиях. То же касается и детских садов — мы планируем открывать не менее 18 садов в год».

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 1 сентября также открылась большая новая школа, на 1175 учащихся, в городе Мурино, по соседству с Буграми. Она тоже построена по федеральной программе «Стимул». Финансирование проекта составило 754 млн рублей.