Калуга, 1 сентября, 2020, 17:39 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 24 человек за последние сутки, сообщает 1 сентября корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 108 положительных результатов тестов, 1 тыс. 124 человека находятся на лечении, 6 тыс. 917 человек выздоровело, 67 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (226), в Обнинске (136), Людиновском районе (116), в Боровском районе (103), в Дзержинском районе (64) и в Жуковском районе (64).