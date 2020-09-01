Ярославль, 1 сентября, 2020, 17:23 — ИА Регнум. 1 сентября 2020 года в Рыбинске Ярославской области открылась новая школа на улице Тракторной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Yarregion.ru Новая школа в Рыбинске

Поздравить учеников и учителей пришёл губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Школа рассчитана на 786 мест. Работы шли под контролем областного правительства в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

1 сентября

"Знаю, с каким нетерпением жители Рыбинска ждали этого события, — сказал Дмитрий Миронов. — Необходимость строительства новой школы именно здесь, в заволжской части города, назрела давно. Но найти средства на строительство не удавалось ни в 2000-е, ни в первой половине 2010-х годов. С мертвой точки ситуация сдвинулась после того, как по инициативе президента России Владимира Путина был принят национальный проект «Образование». На строительство школы было выделено федеральное финансирование, которое составило половину стоимости объекта. И я рад, что сегодня мечты педагогов и родителей о том, чтобы их дети учились в современном многофункциональном здании, становятся реальностью».

Общая стоимость составила 730 млн рублей, из них 440 млн было выделено из федерального бюджета. После торжественного открытия школы Дмитрий Миронов проводил ученицу первого класса на её первый в жизни урок. Губернатор также осмотрел учебные помещения: кабинеты физики, биологии, спортивный зал.

Yarregion.ru Урок России

Школа, получившая номер 4, построена по современным стандартам. На территории есть хоккейный корт, площадки для занятия баскетболом и волейболом. Педагогический коллектив полностью укомплектован кадрами. В новом здании будут учиться 796 ребят, ранее посещавших три близлежащие школы — №14, 16 и 35. Эти учебные заведения будут реорганизованы. Занятия в новой школе организованы в одну смену. Это одна из основных целей национального проекта «Образование».

Кроме того, 1 сентября губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов посетил детский сад в посёлке Ивняки Ярославского района. Там построили первый в регионе модульный корпус, в котором открыто пять новых групп. Корпус на 120 мест возведён на средства частных инвестиций при поддержке правительства области.

«Этот корпус строился по новым технологиям, с учетом разработок последнего времени, — отметил Дмитрий Миронов. — Уверен, что детям здесь будет удобно и комфортно. А коллектив сотрудников учреждения создаст все условия для полноценного развития ребят. Хочу поблагодарить инвестора за этот подарок ярославским детям. Это хороший пример социальной ответственности бизнеса».

Yarregion.ru В новом корпусе детского сада

Новый корпус позволил снять проблему с местами в детских садах в самом поселке Ивняки и соседних деревнях и сёлах. Сейчас в городах и районах области под контролем областного правительства строятся девять детских садов и яслей.