Москва, 1 сентября, 2020, 17:15 — ИА Регнум. Вопреки распространённому мнению, что именно атомная бомба заставила Японию капитулировать в годы Второй мировой войны, на деле решающее влияние на решение сложить оружие имело вступление в войну вооружённых сил Советского Союза. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 сентября заявил доктор исторических наук, профессор, политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин на круглом столе «День Победы над Японией — День воинской славы СССР и России», посвящённом его книге «Барбаросса» по-японски. Почему провалился план «Кантокуэн».

Советские танки Т-34-85 и автомобили проходят по горному хребту Большой Хинган в Маньчжурии. 8 августа 1945 года

"Расчёты были перечёркнуты блицкригом советских войск в Маньчжурии. Объявив 8 августа 1945 года милитаристской Японии войну, Советский Союз приступил к осуществлению широких наступательных операций в северо-восточном Китае, в Корее, на Сахалине и на Курильских островах», — заявил Кошкин.

«Это лишало японское военно-политическое руководство шансов упорным сопротивлением оттягивать капитуляцию. 9 августа на экстренном заседании бывшего Военного совета по руководству войной премьер-министр Кантаро Судзуки заявил, что вступление в войну Советского союза ставит (страну) окончательно в безвыходное положение. И делает невозможным окончание войны», — подчеркнул он.

До начала боевых действий со стороны Советского Союза японское руководство имело полноценную стратегию дальнейшего противостояния противникам.

«Существовали надежды на использование сохранившей свою боеспособность многочисленной Квантунской группировки, расположенной в северо-восточном Китае, именовавшемся в то время Маньчжурией», — пояснил Кошкин.

С другой стороны, рассматривался вариант в случае высадки американских войск на японские острова переправить императора и его семью в марионеточное государство Маньчжоу-Го.

«При этом считалось, что американцы не будут подвергать атомной бомбардировке территорию союзного Китая», — отметил он.