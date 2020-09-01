Тамбов, 1 сентября, 2020, 17:03 — ИА Регнум. Пять проектов тамбовских НКО получили поддержку по итогам специального конкурса Фонда президентских грантов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Сумма грантов составила 4,7 млн рублей.

Президентскиегранты.рф

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Спецконкурс проводился для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. По его итогам 900 проектов получили гранты. Среди них и пять проектов тамбовских НКО. Они получили поддержку на общую сумму 4,7 млн рублей.

Самый большой грант, 2,1 млн рублей, получил центр социальной помощи «Добрые руки». В этом центре в очном и дистанционном формате будут обучать пожилых людей пользоваться мобильными мессенджерами, а также обращаться в автоматическую телефонную станцию «Точка доступа», где можно получить консультацию психолога или врача. Обучение пройдут 480 человек.

Грант в размере 1,2 млн рублей получило региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Проект НКО направлен на защиту прав граждан в сфере труда и занятости в Тамбовской области. В рамках проекта будет работать центр трудовой медиации. Медиатор поможет избежать трудовых проблем и будет способствовать разрешению трудовых споров без судебных разбирательств. Бесплатная юридическая помощь будет организована как в личных, так и в дистанционных форматах. Обратиться за консультацией смогут все жители региона.

Почти по полмиллиона рублей выделили ещё двум тамбовским некоммерческим организациям. Благотворительный фонд «Преодоление» на эти деньги планирует организовать досуг одиноких пожилых людей и инвалидов, проживающих в отделениях сестринского ухода Тамбовской области, с учетом режима ограничений и самоизоляции; обновить техническое обеспечение комнат отдыха в отделениях и адаптировать его для проведения мероприятий в режиме онлайн; приобрести для отделений небольшой запас средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. А автономная некоммерческая организация по развитию физической культуры и спорта «Лига спорта» займётся организацией спортивных мероприятий для жителей Уварово и Уваровского района возрастной категории 40+ как наиболее подверженной заражению коронавирусной инфекцией.

Поддержку получила и ассоциация развития конного спорта, размер гранта превысил 300 тыс. рублей. В рамках проекта «Верхом к здоровью» занятия иппотерапией пройдут для детей с ОВЗ, а также для пожилых людей, которые переболели COVID-19.

Отметим, что социально ориентированным некоммерческим организациям оказывается и региональная поддержка. По инициативе губернатора Александра Никитина в прошлом году на эти цели было выделено более 20,6 млн рублей. Гранты получили 46 НКО.