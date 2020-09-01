Москва, 1 сентября, 2020, 17:00 — ИА Регнум. После атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки японское руководство потребовало от учёных незамедлительного изготовления собственного ядерного оружия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 сентября заявил доктор исторических наук, профессор, политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин на круглом столе «День Победы над Японией — День воинской славы СССР и России», посвящённом его книге «Барбаросса» по-японски. Почему провалился план «Кантокуэн».

Военный корреспондент союзников на улице разрушенного города Хиросима у Выставочного центра Торгово-промышленной палаты. Сентябрь 1945 года

"Не понимая всей сложности создания атомного оружия, высшие чины армии и флота требовали от японских учёных незамедлительного изготовления оружия возмездия — японской атомной бомбы. Это у нас не очень многие знают», — заявил Кошкин.

«Работы над её созданием были зашифрованы как «проект Ни» — по чтению первого иероглифа фамилии руководителя проекта, ученика Нильса Бора, профессора Иосио Нисина.