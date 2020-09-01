Москва, 1 сентября, 2020, 16:56 — ИА Регнум. Жертвы собственного народа не послужили серьёзным препятствием для японских милитаристов, которые намеревались продолжать Вторую мировую войну на территории собственного государства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 сентября заявил доктор исторических наук, профессор, политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин на круглом столе «День Победы над Японией — День воинской славы СССР и России», посвящённом его книге «Барбаросса» по-японски. Почему провалился план «Кантокуэн».

Ядерный гриб над Хиросимой

"Жертвы собственного народа не смущали руководителей милитаристской Японии. Не пугали их и атомные бомбы. Ведь не капитулировали же они весной 1945 года, когда в результате массированных ковровых бомбардировок в 66, а по некоторым данным до ста японских городов, погибли от 500 тыс. до 900 тыс. их жителей — что превосходило число жертв атомных бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки», — заявил Кошкин.

Несмотря на бомбардировки, в окрестностях Мацусиро продолжалось интенсивное строительство с использованием рабского труда корейцев огромного бункера для монарха и высшего командования страны.