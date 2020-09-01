Череповец, Вологодская область, 1 сентября, 2020, 16:53 — ИА Регнум. В Череповце начинается суд над бывшим директором управляющих компаний «Металлург» Галиной Охнич. Ее обвиняют по статье 201 часть 2 «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

Фемида

Сама Охнич себя виновной не считает. Наоборот, она уверена, что стала жертвой передела рынка жилищных услуг, а уголовное дело было одним из инструментов давления на бизнес. Корреспондент ИА REGNUM изучил обвинительное заключение, выслушал обвиняемую и нашел в деле много странностей.

Эта история началась в 2013 году, когда бизнесмены из Ярославской области приобрели в городе Череповце Вологодской области управляющую компанию «Металлург», состоящую из пяти обособленных фирм с названиями «ЖК Металлург» под номерами от 3 до 7. В управлении этих фирм находилось около 300 многоквартирных домов.

Руководить из другого города управляющей компанией, конечно, невозможно. В октябре 2013 года директором «Металлурга» была назначена жительница Ярославля Галина Охнич. Юрист по образованию, она не побоялась поехать работать в Череповец, надеясь наладить деятельность компании.

Офис УК «Металлург»

Сложностей оказалось много. Общий долг компании, доставшийся Охнич от предыдущих собственников, составлял более 260 миллионов рублей. Это были долги перед ресурсоснабжающими организациями. Стоит отметить, что в то время счета за коммунальные услуги, содержание и ремонт жилья не разделялись, не было прямых договоров между жителями и поставщиками услуг. Управляющие компании собирали все коммунальные платежи, а затем рассчитывались за тепло, воду, газ, электричество. В случае неплатежей жителей и собственников жилья долги перед ресурсниками накапливались. «Крайними» в этой ситуации были управляющие компании. «Металлург» не был исключением, а перед Охнич стояла главная задача — наладить взаимоотношения с ресурсоснабжающими организациями и администрацией города.

Череповец встретил её совсем не дружелюбно.

«Приехав в Череповец, я первым делом решила нанести визит мэру города Юрию Кузину. Я считала, что управляющие компании и власти делают общее дело, и без взаимодействия с властью обойтись нельзя. Но встреча с мэром была недолгой. Он напрямую сказал, что нас сюда не звали и все наши управляющие компании надо передать в управление МУП «Водоканал», — рассказывает Галина Охнич.

Cherinfo.ru Юрий Кузин

Охнич пыталась защищаться, но в результате становилось только хуже. Усиливались проверки компании, ресурсники предъявили свои требования, на собраниях в администрации города «Металлург» называли самой плохой управляющей компанией. Из «Металлурга», не без помощи администрации, начали уходить дома.

Фактически мэрия Череповца объявила «Металлургу» войну. Например, 26 ноября газета «Голос Череповца» писала:

«Еще летом во властных кругах шли разговоры о необходимости инициировать собрания собственников в жилом фонде, обслуживаемом «Металлургом». Целью таких собраний было подтолкнуть жителей к смене управляющей компании».

Начальник департамента ЖКХ череповецкой мэрии Сергей Васюнов прямо заявлял журналистам, что мэрия создала рабочую группу, чтобы инициировать собрания по отказу жителей от услуг «Металлурга».

"Мы могли удержаться, сохранить компанию. Нужно было удержать дома, ремонтировать, платить людям зарплату. Около 50 миллионов из общего долга нам должен был муниципальный жилой фонд. Я просила мэрию помочь с возвратом этих долгов, чтобы «Металлург» мог начать платить долг ресурсникам. Но мэрия и не собиралась помогать нам. Они усилили проверки, мешали работать», — говорит Охнич.

Прошло всего два месяца после назначения Охнич, и уже в декабре 2013 года по заявлению мэра Череповца Юрия Кузина было возбуждено первое уголовное дело по «Металлургу». Ситуация перешла в открытый конфликт.

Заметим, что сами ресурсоснабжающие организации не стали инициировать уголовное дело, хотя речь шла о взаимоотношениях хозяйствующих субъектов. Полиция возбуждает уголовное дело по статье 160, часть 4 «Присвоение или растрата», а в прессе выступает прокурор Череповца Дмитрий Лазарев фактически с утверждением о том, что нарушение закона налицо.

Cherinfo.ru Прокурор Череповца Дмитрий Лазарев

Галина Охнич уступать не собиралась. В ответ на пресс-конференциях и в интервью звучали жесткие заявления в адрес чиновников и муниципального «Водоканала». Охнич прямо называла претензии мэрии и правоохранительных органов «искусственным уничтожением компании».

Как следствие, в апреле полиция возбуждает еще одно уголовное дело — уже в отношении самой Галины Охнич по той же статье «Присвоение или растрата». Прокуратура требует арестовать директора управляющей компании.

«Доходило до смешного. Следствие выходит с требованием об аресте. Но арест по этой статье не предусмотрен законом, и судья отказывает. Прокуратура обжалует решение в областном суде. Попытки арестовать меня предпринимались несколько раз», — рассказывает Галина Охнич.

Не добившись ареста, следствие всё же отстраняет Охнич от управления «Металлургом» в июле 2014 года по решению суда. Далее события развивались стремительно. В октябре 2014 года полиция возбуждает еще одно дело по части второй 165 статьи «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием». А в декабре — еще и по статье «Злоупотребление полномочиями». И, наконец, суд принимает решение об аресте Галины Охнич.

«Злоупотреблением» и «причинением ущерба» следствие посчитало покупку «Металлургом» двух коммерческих помещений в городе Рыбинске. По мнению следствия, таким образом собственники управляющей компании вывели деньги, предназначавшиеся ресурсоснабжающим организациям. Галина Охнич утверждает, что этот вариант предложили ей собственники компании «Металлург» — Лев Аронович и Татьяна Шубина. Недвижимость покупалась как залоговое имущество для кредита как раз с целью погашения долгов.

«Перед покупкой была сделана оценка имущества, все документы были оформлены на предприятие. Сделка проходила в октябре 2013 года и в январе 2014-го», — рассказывает Галина Охнич.

Кредит так и не был взят. Помешали заведенные уголовные дела. После отстранения от должности Галины Охнич ситуация в «Металлурге» стала ухудшаться. Энергетики инициировали процедуру банкротства управляющих компаний. Воспрепятствовать этому ни менеджмент, ни собственники не смогли. Арест бывшего директора «Металлурга» показал владельцам: вести дела в Череповце опасно.

«Меня семь месяцев держали в камере, за это время со мной было совершено только одно следственное действие. Мне незаконно отказывали в свидании с сыном. В итоге случился инсульт. Видимо, все были уверены, что я умру, поэтому суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде. По закону это решение должно исполняться в течение часа, меня держали еще два дня. Меня выпустили из тюрьмы умирать, но я не умерла», — рассказывает Галина Охнич.

Пока Охнич была за решеткой, группа компаний «Металлург» фактически прекратила свое существование через процедуру банкротства. Дома, бывшие в управлении, были переданы другим компаниям, чего и добивалась мэрия. Естественно, долги ресурсоснабжающим организациям никто уже не вернул.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Выйдя из СИЗО, летом 2015 года Охнич вернулась в Ярославль. Насколько стремительно и легко возбуждались уголовные дела во время войны мэрии с «Металлургом», настолько медленно и трудно продвигалось расследование, когда компании перестали работать. Уголовные дела то приостанавливались, то снова возобновлялись. Еще два раза следствие попыталось арестовать женщину, но оба раза суд отказал в этом.

Расследование было завершено лишь в 2020 году. При этом обвинения в причинении имущественного ущерба и присвоении и растрате были сняты. Осталась лишь одна статья — «злоупотребление полномочиями».

Корреспондент ИА REGNUM изучил обвинительное заключение и пришел к выводу, что расследование, длившееся семь (!) лет, привело к крайне скромным результатам. Так, например, Галине Охнич в вину вменяется выдача поручительства по кредиту собственнику компании. Кредит собственник не вернул. Но и ущерба не то что бы поставщикам ресурсов, но и самому «Металлургу» эти действия не принесли. Банк не смог ничего взыскать с управляющих компаний, а затем и сам был лишен лицензии.

Крайне сомнительно выглядят и выводы о корыстных мотивах Галины Охнич в приобретении недвижимости «Металлургом». Они не подкрепляются показаниями и какими-либо фактами. Охнич не приобретала квартир и автомобилей, не бежала из страны с похищенными миллионами… Результатом короткой работы в Череповце для жительницы Ярославля стала потеря здоровья, тюрьма и тяжелое время лечения и реабилитации. Фактически бывшего директора обвиняют в том, что является обычной хозяйственной деятельностью. Может, неуспешной, но ведь любой бизнес — это всегда риск. Тем более в такой непростой сфере, как ЖКХ, где очень многое зависит от выстраивания взаимоотношений с властями и поставщиками ресурсов. Естественно, жителю другого города это всё сложно вдвойне.

Из обвинительного заключения неясен и ущерб, якобы нанесенный действиями Охнич ресурсоснабжающим организациям. Сумма долгов изначально была в несколько раз больше, чем то, что «Металлурги» заплатили за купленную недвижимость. Непонятно, на основании чего сделаны выводы, что недвижимость покупалась за счет денег ресурсников — ведь платежи не разделялись.

Если развивать логику следствия, то ущерб ресурсоснабжающим организациям нанесли многие: жители, которые не рассчитывались вовремя с управляющей компанией, мэрия Череповца, которая не платила за муниципальные помещения, предыдущие и последующие руководители «Металлурга». Отвечать же за всё предстоит одной 64-летней женщине. К слову, Галина Охнич — юрист с почти 40-летним стажем, ранее ни в чем криминальном замечена не была, имеет положительные характеристики.

Так кто же она — коммунальный мошенник или жертва жесткого «наезда» власти на бизнес? Ответ на этот вопрос предстоит дать суду. Сама жительница Ярославля намерена доказать свою невиновность и готова отстаивать свое честное имя во всех инстанциях.

Само по себе дело создания и развития управляющей организации не самое простое занятие. А открывать управляющую организацию в другом городе и руководить этим дистанционно — задача почти фантастическая. Потому что, безусловно, любая управляющая организация должна быть в постоянной взаимосвязи с муниципальными органами управления и ресурсоснабжающими организациями.