Тамбовский губернатор открыл центр цифрового образования детей «IT-куб»
Тамбов, 1 сентября, 2020, 16:41 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 1 сентября, принял участие в торжественном открытии центра цифрового образования детей «IT-куб. Тамбов»,сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
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Центр расположился на первом и втором этажах Информационно-выставочного центра ПАО «Пигмент». По федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2020 году на его создание выделено около 24,3 млн рублей. Размер субсидии из федерального бюджета — почти 13 млн рублей. Из бюджета Тамбовской области добавили 8,7 млн рублей, средства индустриального партнера составили 2,6 млн рублей.
Власти поясняют, что «IT-куб» — это инновационная образовательная площадка, где школьники смогут осваивать востребованные языки программирования, научатся писать приложения для мобильных устройств, работать с большими данными.
Обучение в «IT-куб. Тамбов» будет идти по шести направлениям: «Мобильная разработка», «Программирование на Python», «VR-AR-разработка», «Кибергигиена и большие данные», «Системное администрирование» и «Программирование роботов». Помимо этого, на площадке оборудованы зона коворкинга и шахматная гостиная.
Глава региона побывал в каждой зоне, пообщался с ребятами и их наставниками. Интересовался проектами, планами на будущее, мечтами. Многие из них хотят сделать что-то особенное в сфере IT-технологий. При этом многие связывают свое будущее с жизнью и работой на родной земле.
Проект представляет собой современную образовательную экосистему, объединяющую лидеров IT-рынка, опытных наставников, прошедших обучение у партнеров-участников проекта, а самое главное — школьников, которых особенно привлекает сфера современных технологий.
Планируется, что ежегодно в центре смогут проходить обучение 400 детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. В мероприятиях, проводимых «IT-куб. Тамбов» совместно с партнерами, будет задействовано более 1,5 тыс. детей со всех городов и районов области. Обучение будет бесплатным.
Отметим, что по итогам конкурсного отбора федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» Министерство просвещения РФ поддержало создание к 2022 году трех Центров цифрового образования «IT-куб» в Тамбовской области.