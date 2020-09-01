Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 1 сентября, 2020, 16:37 — ИА Регнум. Первого сентября финалисты третьего сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — подняли «Знамя Победы» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на самую высокую точку России и Европы — гору Эльбрус — в рамках проекта сообщества победителей конкурса — клуба «Эльбрус».

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Восхождение на Эльбрус. Знамя победы

Первое восхождение на высшую точку России — гору Эльбрус — победителей конкурса «Лидеры России» состоялось в 2018 году. Тогда же был создан Клуб с одноименным названием, целью которого стало не только командообразование и проверка лидерских качеств в сложных высокогорных условиях, но и реализация ряда важных социальных проектов, образовательных программ и волонтерских инициатив в разных регионах страны. В этом году в восхождении приняли участие суперфиналисты конкурса «Лидеры России 2020».

«Здорово, что на конкурсе нам удалось собрать людей, которые являются не только умными, талантливыми, профессиональными управленцами, но и неравнодушными и бесстрашными. В проекте «Восхождение на Эльбрус» каждый член команды берет ответственность за себя и команду, но в этом году участники также объединены общим смыслом — вознесением на вершину Эльбруса «Знамени Победы». Этим мы хотим показать важность слова «Победа», как память о героях Великой Отечественной войны и их подвигах, и также побед в широком смысле слова. Каждому человеку важно идти к своей или общей командой победе, не поддаваться внешним событиям и обстоятельствам, будь то пандемия или сложные погодные и высокогорные условия Эльбруса. Эти качества и проявляют настоящего лидера. Спасибо большое клубу «Эльбрус», Татьяне Дьяконовой и Олегу Жданееву, за объединение настоящих лидеров вместе в проекте «Восхождение на Эльбрус», где у участников есть возможность проявить свои лучшие качества ради общей цели», — прокомментировал генеральный̆ директор АНО «Россия — страна возможностей̆» Алексей Комиссаров.

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Восхождение на Элбрус

Один из социальных проектов Клуба «Эльбрус» — «Боевая слава», где Лидеры проводят «Уроки Памяти и Славы», рассказывают о воссоздании истории своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, и говорят о том, почему важно сохранить историю своей семьи. 2020-й — год 75-летия Победы, поэтому Клуб «Эльбрус» принял решение, не только провести уроки «Памяти и славы» в школах Приэльбрусья, а также передать финалистам третьего сезона Знамя Победы, которое участники проекта «Восхождение на Эльбрус» первого сентября подняли на вершину горы.

В 2019 году восхождение стало настоящей проверкой командных качеств конкурсантов — они не только успешно зашли на западную и восточную вершины Эльбруса, но и спасли потерявшего сознание на пути к вершине одиннадцатиклассника Игоря, которого к тому времени искали уже около суток.

«В клубе проект «Наставничество» является одним из главных проектов и, тем более, мы ответственны за тех, кого спасли. Поэтому мы предложили Игорю взойти на Эльбрус вместе с нашей командой финалистов третьего сезона конкурса «Лидеры России». Он согласился, и, после поступления в университет, присоединился к команде. Игорь держался отлично, наравне со всеми участниками, хоть парню 18 лет. Помню год назад, мы с Алексеем Комисаровым, приезжали к Игорю, чтобы навестить его в больнице после того, как он ночь пролежал, не дойдя до вершины, в снегу. А сегодня мы всей командой вместе с Игорем зашли на вершину. Когда рядом в связке идут люди, смотрящие в одном направлении, все становится посильным, — рассказал Олег Жданеев, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго, автор проекта «Восхождение на Эльбрус», — Кроме того, на вершине мы нашли капсулу, которую восходители, победители второго сезона конкурса «Лидеры России» оставили для нашей команды и заложили уже новую капсулу с посланием для участников следующего восхождения».

«Год назад Лидеры России встретили меня за 50 метров до вершины горы Эльбрус. Сейчас я дошел до самой высокой точки России и Европы, счастлив стать настоящим альпинистом и развернуть флаг «Россия — страна возможностей», — рассказал участник восхождения Игорь Смирнов.

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Восхождение на Элбрус

После того, как Лидеры России прошли акклиматизационный выход в ущелье Ирикчат, к команде восходителей присоединится Российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса, 535-й космонавт мира, 117-й космонавт России, герой и лётчик-космонавт РФ, первый в мире учёный-командир космического корабля Сергей Рязанский.

«Каждому человеку, особенно Лидеру, надо периодически выходить из зоны комфорта, для того чтобы встряхнуться и расширить привычные границы собственных возможностей. Горы — это один из таких способов. Плюс — это красиво», — отметил Сергей Рязанский.

В конкурсе «Лидеры России» участники проявляли свои лидерские качества, работу в команде, решали сложные кейсы. Сейчас с коллегами они оказались в непривычных высокогорных условиях, в ситуации, когда проявление лидерских качеств потребовалось в реальной жизни. Участниками восхождения стали суперфиналисты конкурса «Лидеры России 2020»: Первый заместитель генерального директора ООО «Краски Балтики» из Санкт-Петербурга Денис Астрелин, Старший менеджер проектов в инвестиционном банке Aspring Capital из Омска Артем Вольхин, Первый заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Алексей Грибанов, Менеджер по бизнес системам и процессам British American Tobacco Russia из Екатеринбурга Дмитрий Кутявин, Руководитель по развитию корпоративного бизнеса ООО «Т2 Мобайл» (Tele2 Челябинский филиал) из Челябинска Александр Пахоруков, заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Оренбургской области» из Казани Никита Хилимончик, Ведущий аналитик данных АО «ДОМ.РФ"из Владикавказа Артур Хамицев, заместитель директора Департамента по странам Европы внешнеторговой компании ГК «Росатом» — АО «Техснабэкспорт» из Москвы Евгений Петренко, заместитель начальника департамента экономики Россети Центр (ПАО «МРСК Центра») из Волгограда Александр Тимофеев, депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов VI-созыва, индивидуальный предпринимательиз Сахалина Ильяс Калмыков. А также руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго России, победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг., автор проекта «Восхождение на Эльбрус» ОлегЖданеев и спасенный в 2019 году Лидерами России выпускник 11-го класса Игорь Смирнов из Череповца.

Сразу после восхождения участники прибудут на суперфинал конкурса «Лидеры России». Он пройдет 6−7 сентября этого года на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

«Восхождение проходило в хороших метеоусловиях. Основную сложность составлял порывистый ветер и очень скользкий подтаявший лед. Но вся команда была прекрасно подготовлена и максимально сосредоточена! Для меня основная ценность проекта «Восхождение на Эльбрус» — это возможность познакомиться с новыми людьми, испытать себя в кризисных ситуациях, а также понять, как выстраивать коммуникацию в новом коллективе в сложных ситуациях. Я очень рад, что мы смогли взойти на вершину и продолжить традицию восхождений на Эльбрус», — подчеркнул Алексей Грибанов, суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020», первый заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия.