«Лидеры России» подняли на вершину Эльбруса Знамя Победы
Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 1 сентября, 2020, 16:37 — ИА Регнум. Первого сентября финалисты третьего сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — подняли «Знамя Победы» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на самую высокую точку России и Европы — гору Эльбрус — в рамках проекта сообщества победителей конкурса — клуба «Эльбрус».
Первое восхождение на высшую точку России — гору Эльбрус — победителей конкурса «Лидеры России» состоялось в 2018 году. Тогда же был создан Клуб с одноименным названием, целью которого стало не только командообразование и проверка лидерских качеств в сложных высокогорных условиях, но и реализация ряда важных социальных проектов, образовательных программ и волонтерских инициатив в разных регионах страны. В этом году в восхождении приняли участие суперфиналисты конкурса «Лидеры России 2020».
Один из социальных проектов Клуба «Эльбрус» — «Боевая слава», где Лидеры проводят «Уроки Памяти и Славы», рассказывают о воссоздании истории своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, и говорят о том, почему важно сохранить историю своей семьи. 2020-й — год 75-летия Победы, поэтому Клуб «Эльбрус» принял решение, не только провести уроки «Памяти и славы» в школах Приэльбрусья, а также передать финалистам третьего сезона Знамя Победы, которое участники проекта «Восхождение на Эльбрус» первого сентября подняли на вершину горы.
В 2019 году восхождение стало настоящей проверкой командных качеств конкурсантов — они не только успешно зашли на западную и восточную вершины Эльбруса, но и спасли потерявшего сознание на пути к вершине одиннадцатиклассника Игоря, которого к тому времени искали уже около суток.
После того, как Лидеры России прошли акклиматизационный выход в ущелье Ирикчат, к команде восходителей присоединится Российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса, 535-й космонавт мира, 117-й космонавт России, герой и лётчик-космонавт РФ, первый в мире учёный-командир космического корабля Сергей Рязанский.
В конкурсе «Лидеры России» участники проявляли свои лидерские качества, работу в команде, решали сложные кейсы. Сейчас с коллегами они оказались в непривычных высокогорных условиях, в ситуации, когда проявление лидерских качеств потребовалось в реальной жизни. Участниками восхождения стали суперфиналисты конкурса «Лидеры России 2020»: Первый заместитель генерального директора ООО «Краски Балтики» из Санкт-Петербурга Денис Астрелин, Старший менеджер проектов в инвестиционном банке Aspring Capital из Омска Артем Вольхин, Первый заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Алексей Грибанов, Менеджер по бизнес системам и процессам British American Tobacco Russia из Екатеринбурга Дмитрий Кутявин, Руководитель по развитию корпоративного бизнеса ООО «Т2 Мобайл» (Tele2 Челябинский филиал) из Челябинска Александр Пахоруков, заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Оренбургской области» из Казани Никита Хилимончик, Ведущий аналитик данных АО «ДОМ.РФ"из Владикавказа Артур Хамицев, заместитель директора Департамента по странам Европы внешнеторговой компании ГК «Росатом» — АО «Техснабэкспорт» из Москвы Евгений Петренко, заместитель начальника департамента экономики Россети Центр (ПАО «МРСК Центра») из Волгограда Александр Тимофеев, депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов VI-созыва, индивидуальный предпринимательиз Сахалина Ильяс Калмыков. А также руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго России, победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг., автор проекта «Восхождение на Эльбрус» ОлегЖданеев и спасенный в 2019 году Лидерами России выпускник 11-го класса Игорь Смирнов из Череповца.
Сразу после восхождения участники прибудут на суперфинал конкурса «Лидеры России». Он пройдет 6−7 сентября этого года на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.