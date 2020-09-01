Москва, 1 сентября, 2020, 16:37 — ИА Регнум. Даже после атомной бомбардировки в конце Второй мировой войны Япония продолжала готовиться к полномасштабному вторжению противника на свою территорию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 сентября заявил доктор исторических наук, профессор, политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин на круглом столе «День Победы над Японией — День воинской славы СССР и России», посвящённом его книге «Барбаросса» по-японски. Почему провалился план «Кантокуэн».

Солдаты японской армии сдают оружие

»Сторонники партии войны продолжали развёрнутую по всей стране подготовку населения к отпору врагу в случае вторжения», — заявил Кошкин.

«Женщин, детей и стариков — это не преувеличение, есть документы, фотографии и кинокадры — обучали приёмам борьбы с применением бамбуковых копий. А в горах создавались базы для партизанской войны», — указал он.

Создатель отряда смертников-камикадзе, заместитель начальника главного морского штаба вице-адмирал Такидзиро Ониси, категорически выступая против капитуляции, заявил на заседании правительства уже после атомной бомбардировки, что «пожертвовав жизнями 20 млн японцев в специальных атаках, мы добьёмся безусловной победы».

«Главным в стране стал лозунг: 100 миллионов погибнут как один», — подчеркнул он.