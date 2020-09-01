Калуга, 1 сентября, 2020, 17:51 — ИА Регнум. В 2020 году на первый курс Калужского государственного университета имени К. Э. Циолковского было зачислено рекордное число студентов — 1123 человека. Большинство из них калужане, свыше 250 первокурсников — из других регионов России и зарубежных стран, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области На церемонии состоялось вручение символических ключа знаний и студенческого билета

Следите за развитием событий в трансляции: «День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России»

Следите за развитием событий в трансляции: «День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России»

1 сентября студентов и преподавателей университета поздравил с началом учёбы врио главы области Владислав Шапша. Участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, также приняли министр образования и науки региона Александр Аникеев и ректор университета Максим Казак. Руководитель региона поздравил с началом учебного года студенческое сообщество вуза, насчитывающее свыше шести тысяч человек, и всех учащихся области. Владислав Шапша особо поблагодарил студентов-медиков, которые в числе первых пришли на помощь своим старшим коллегам-врачам в период пандемии коронавирусной инфекции.

Завершила мероприятие церемония вручения символических ключа знаний и студенческого билета.

«Я вам по-настоящему завидую. Все возможности в ваших руках. Конечно, вы будете любить и вспоминать это время потом. Но сейчас вам предстоит его прожить, найти новых друзей, получить хорошие знания, чтобы найти интересную работу», — сказал врио губернатора Владислав Шапша.