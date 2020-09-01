Тюмень, 1 сентября, 2020, 16:34 — ИА Регнум. В Тюменской области 1 сентября 2020 года приступают к учёбе более 223 тысяч учеников школ, из них более 25 тысяч — первоклассники. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Пресс-служба губернатора Тюменской области На открытии школы в микрорайоне Казарово в Тюмени

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В 2020 году в регионе запланирован ввод девяти новых школ в Тюмени, Тобольске, Вагайском, Тобольском, Тюменском и Уватском районах.

Сегодня, в День знаний, в регионе открылись новый корпус средней школы № 52 в микрорайоне Казарово в Тюмени общей площадью свыше 8 тыс. кв. метров, где будут учиться более 860 ребят, а также модульная школа в деревне Епанчина Тобольского района на 20 учеников.