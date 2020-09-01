Лондон, 1 сентября, 2020, 16:27 — ИА Регнум. Самолеты-разведчики США и Британии несколько часов курсировали у границ России в Прибалтике и над Черным морем, сообщают 1 сентября мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Евгений Малолетков. Коль забыли, где границы — мы поможем приземлиться! 1960

В частности, вдоль западных границ Псковской и Ленинградской областей РФ, а также у границ Калининградской области курсировал стратегический самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135W, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Англии.

Более двух часов он летал вдоль российских границ, оставаясь в воздушном пространстве Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.

В то же время два британских разведывательных самолета — RC-135W и Sentinel R.1, взлетевшие с авиабазы Акротири на острове Кипр, долгое время курсировали вдоль Южного побережья Крыма и Краснодарского края над Чёрным морем.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее над Балтийским морем российские истребители перехватили самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции, самолет-разведчик «Челленджер» ВВС Дании и самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии, а также три стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США, шедших в сторону российских границ.