Кострома, 1 сентября, 2020, 16:01 — ИА Регнум. Конфликт между предпринимателями и администрацией Костромской области, начавшийся из-за запретов на массовые мероприятия в общепите, рискует выйти на федеральный уровень — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Primamedia.ru Уполномоченный по делам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов

Бизнесмены отправили обращение к губернатору региона Сергею Ситникову и подготовили письмо к бизнес-омбудсмену Борису Титову. Предприниматели добиваются внимания властей и просят пересмотреть вопрос о запрете проведения свадеб, банкетов и поминок в ресторанах и кафе.

«Огромная просьба пересмотреть вопрос об отмене массовых мероприятий в общепите и разрешить проводить поминальные обеды, так как они проходят без музыки и танцев, проводить массовые мероприятия в общепите на открытом воздухе в верандах и шатрах, проводить свадьбы и юбилеи численностью до 20 человек в отдельных банкетных залах при жестком соблюдении профилактических мер», — говорится в тексте обращения.

Напомним, с 1 августа Костромские власти разрешили проводить любые массовые мероприятия в заведениях общепита, одна с 13 августа был вновь введён запрет. Решение было принято на заседании оперативного штаба. Его причиной, по словам чиновников, послужили четыре факта заражений костромичей на банкетах в августе.

Несогласные с решением властей бизнесмены обвинили чиновников в полумерах и предвзятом отношении к этому виду бизнеса. Встретившийся с костромскими рестораторами заместителем губернатора региона Юрий Маков пообещали пересмотреть вопрос об ограничениях, но этого не произошло.

По мнению автора обращения, основательницы онлайн-сообщества предпринимателей Костромской области Айгюль Саидовой, происходящее в регионе можно назвать «политикой двойных стандартов».

«Во время разговора было озвучено, что если в течение недели после запретов заболеваемость резко упадет вниз, то основная причина роста заболевших — общепит. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость не упала, даже в какие-то дни — выросла… В регионе усилились рейды, связанные с масочным режимом. Выписывают штрафы физическим и юридическим лицам. При этом, как мы видим по фотоотчетам, все круглые столы в администрации, концерты и мероприятия Дня города прошли с нарушением масочного режима и социальной дистанции. Уважаемый Сергей Константинович, Вы также регулярно нарушаете масочный режим. А потому огромная просьба — или масочный режим соблюдать всем и везде или прекратить вести политику двойных стандартов, пополняя за счёт штрафов областной бюджет!», — говорится в письме, адресованному губернатору региона.

Отметим, что ранее в беседе с корреспондентом ИА REGNUM бизнес-омбудсмен Костромской области Александр Глебов назвал ограничения в общепите необходимыми и призвал предпринимателей подумать о здравом смысле.