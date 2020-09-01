Костромские предприниматели просят помощи у бизнес-омбудсмена Бориса Титова
Кострома, 1 сентября, 2020, 16:01 — ИА Регнум. Конфликт между предпринимателями и администрацией Костромской области, начавшийся из-за запретов на массовые мероприятия в общепите, рискует выйти на федеральный уровень — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Бизнесмены отправили обращение к губернатору региона Сергею Ситникову и подготовили письмо к бизнес-омбудсмену Борису Титову. Предприниматели добиваются внимания властей и просят пересмотреть вопрос о запрете проведения свадеб, банкетов и поминок в ресторанах и кафе.
Напомним, с 1 августа Костромские власти разрешили проводить любые массовые мероприятия в заведениях общепита, одна с 13 августа был вновь введён запрет. Решение было принято на заседании оперативного штаба. Его причиной, по словам чиновников, послужили четыре факта заражений костромичей на банкетах в августе.
Несогласные с решением властей бизнесмены обвинили чиновников в полумерах и предвзятом отношении к этому виду бизнеса. Встретившийся с костромскими рестораторами заместителем губернатора региона Юрий Маков пообещали пересмотреть вопрос об ограничениях, но этого не произошло.
По мнению автора обращения, основательницы онлайн-сообщества предпринимателей Костромской области Айгюль Саидовой, происходящее в регионе можно назвать «политикой двойных стандартов».
Отметим, что ранее в беседе с корреспондентом ИА REGNUM бизнес-омбудсмен Костромской области Александр Глебов назвал ограничения в общепите необходимыми и призвал предпринимателей подумать о здравом смысле.