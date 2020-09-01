«В одно мгновение осиротели»: тюменский губернатор о смерти Крапивина
Тюмень, 1 сентября, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнование родным и близким писателя, читателям всего мира в связи с кончиной российского писателя, вдохновителя и командора легендарного отряда «Каравелла» Владислава Крапивина. Об этом он написал пост на своей странице «ВКонтакте».
Глава Тюменской области выразил скорбь от потери одного из лучших детских писателей России, на книгах которого выросли миллионы советских и российских детей.
«Словно в одно мгновение осиротели «Всадники со станции Роса», «Оруженосец Кашка», «Мальчик со шпагой» — герои его книг и воспитанники легендарной «Бригантины», все взрослые и юные читатели. Справедливость и честь — вот за что боролись персонажи его книг», — отметил Александр Моор.
Глава Тюменской области подчеркнул, что Владислав Крапивин создал образы героев, родных и понятных каждому, героев нашего времени.
«Пусть каждый из нас сегодня откроет любимую книгу Крапивина, самую зачитанную и проживет с героями вечер», — предложил тюменский губернатор почтить память выдающегося писателя.
Как сообщалоИА REGNUM, Владислав Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. Писатель скончался утром 1 сентября 2020 года. Ему был 81 год.