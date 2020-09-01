Тюмень, 1 сентября, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнование родным и близким писателя, читателям всего мира в связи с кончиной российского писателя, вдохновителя и командора легендарного отряда «Каравелла» Владислава Крапивина. Об этом он написал пост на своей странице «ВКонтакте».

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Глава Тюменской области выразил скорбь от потери одного из лучших детских писателей России, на книгах которого выросли миллионы советских и российских детей.

«Словно в одно мгновение осиротели «Всадники со станции Роса», «Оруженосец Кашка», «Мальчик со шпагой» — герои его книг и воспитанники легендарной «Бригантины», все взрослые и юные читатели. Справедливость и честь — вот за что боролись персонажи его книг», — отметил Александр Моор.

Глава Тюменской области подчеркнул, что Владислав Крапивин создал образы героев, родных и понятных каждому, героев нашего времени.

«Пусть каждый из нас сегодня откроет любимую книгу Крапивина, самую зачитанную и проживет с героями вечер», — предложил тюменский губернатор почтить память выдающегося писателя.

Как сообщалоИА REGNUM, Владислав Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. Писатель скончался утром 1 сентября 2020 года. Ему был 81 год.