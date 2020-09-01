Москва, 1 сентября, 2020, 15:36 — ИА Регнум. Великая Отечественная война — это важная часть не только нашей общей истории, но и семейной истории. Об этом сегодня, 1 сентября, заявил президент Владимир Путин, открывая всероссийский открытый урок и отвечая на вопросы школьников, которые также делились воспоминаниями своих бабушек и дедушек о войне в тылу. Отметим, в Чувашии есть история трудового подвига во время войны, которая по-прежнему мало изучена, а многие документы до сих пор засекречены, — строительство в 1941—1942 годах Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. И в работе по сбору материалов и сохранении истории принимают школьники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Бессмертный полк

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Открытый онлайн-урок «Помнить — значит знать» с президентом России прошёл для учеников всех школ и был посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы. В числе школьников из 17 регионов, которые были заявлены как участники, вошли учащиеся из Чувашии.

Открывая урок, Владимир Путин особо подчеркнул важность семейных историй, изучения истории Победы через призму воспоминаний участников тех событий, которых становится всё меньше: даже дети войны уже перешагнули 70-летний рубеж

«Вы совсем ещё молодые и юные люди, но уверен, для вас Великая Отечественная война, победа в ней — это не просто страницы в учебнике, а важная часть не только нашей общей истории, истории страны, но и семейной истории. Это рассказы ваших бабушек и дедушек о себе, об их родственниках, об их родителях, об их бабушках и дедушках. Бережно хранимые в родном доме письма, фотографии, награды, во многих семьях это до сих пор сохраняется», — подчеркнул Владимир Путин, отметив, что почти в каждой семье есть «самые близкие и любимые герои».

В ходе открытого урока школьница из Новосибирска Виктория Павлова и рассказала президенту о работе над рассказом «Не забывается такое никогда», который стал одним из лучших на всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности». В его основе — воспоминания бабушки Валентины Антоновны Шахмотовой и её соседок о войне в тылу.

«Война пришла в их жизнь, когда им было всего по 11 лет. Они часто вспоминают то, как не хватало еды. А под Новый год они получали по два яблока и мандаринки. И для них это было настоящим волшебством», — рассказал школьница.

Подробнее:Новосибирская школьница рассказала Владимиру Путину о войне в тылу

На связь также вышла школьница из Крыма, которая рассказала об изучении военной истории и истории своих предков. Она организовала акцию «Им наша память — лучшая награда», заинтересовавшись фронтовой судьбой лётчика Василия Бессонова, захороненного в её родном селе. Она нашла его потомков и, благодаря им, вместе со сверстниками восстановила биографии своих односельчан, погибших на фронте.

Президент поблагодарил её за «доброе дело, которое останется в памяти поколений», подчеркнув, что это «замечательный пример того, как сегодняшние молодые люди решают задачи государственной важности»:

«Сохранение памяти — это задача абсолютно государственной важности, чтобы, опираясь на эту память и нашу героическую историю, уверенно двигаться вперёд, в будущее. Мы не должны цепляться всегда за прошлое, но на его основе должны создавать предпосылки для движения вперёд. В этом весь смысл».

Несмотря на анонсирование включения связи с чувашскими школьниками, из-за сжатого времени этого не удалось сделать. Но и в республике проводится масштабная работа по сохранению памяти об истории Великой Отечественной войны, в том числе трудового героизма чувашского народа в тылу — при строительстве Сурского рубежа и Казанского обвода. Данная тема стала одной из главных на первых уроках 1 сентября: школьникам и детсадовцам в Чувашии рассказывали о строительстве оборонительных рубежей во время война. И эта часть истории является одной из менее изученных в республике страниц периода Великой Отечественной войны. Ряд документов до сих пор находится под грифом «Секретно». Работа по увековечиванию этого народного подвига на государственном уровне началась в республике в 2020 году — с подписания врио главы Чувашии Олегом Николаевым указа об объявлении 2021 года Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Активно к работе подключились чебоксарские школьники. В городе реализуется проект «Героические страницы Сурского и Казанского оборонительных рубежей», который охватывает все районы Чувашии, где в 1941—1942 годах возводились рубежи. Запланированы проведение полевых поисковых экспедиций, военно-историческая реконструкция, издание сборника воспоминаний участников строительства, составление образовательных экскурсионных маршрутов и путеводителя для школьников. Первые полевые работы, которые прошли летом, принесли хорошие результаты: в Ядринском районе школьники обнаружили новые участки Сурского рубежа и трудовые артефакты того периода.

Подробнее:Чувашские школьники обнаружили новые участки Сурского рубежа

Напомним, Сурский рубеж и Казанский обвод возводились в 1941—1942 годах, на стройку была мобилизована треть трудоспособного населения Чувашии — 170 тыс. человек. Это самая масштабная стройка на территории республики, во время которой в рекордные сроки было вырыто 5 млн кубометров земли: для сравнения, за 12 лет строительства Чебоксарской ГЭС переработано около 70 млн кубометров земли, то есть в среднем более 5,8 млн кубометров в год. Но это было сделано уже не вручную и не за счёт труда женщин, стариков и подростков, как на строительстве рубежей обороны.