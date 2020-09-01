Кировград, Свердловская область, 1 сентября, 2020, 15:39 — ИА Регнум. В Кировграде Свердловской области открылась новая детская поликлиника, построенная при содействии УГМК. В церемонии открытия нового медицинского учреждения, рассчитанного на 150 посещений в смену, приняли участие министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин, глава Кировградского городского округа Александр Оськин, председатель Думы КГО Владимир Багин, главврач Кировградской центральной городской больницы Лариса Борисенко.

Пресс-служба УГМК

Пресс-служба УГМК

Решение о строительстве детской поликлинике в Кировграде было принято Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Сметная стоимость объекта и его оснащения составила 269 млн рублей.

«Как врач педиатр, хочу дать высокую оценку построенной детской поликлинике», — отметил Андрей Карлов. — Здесь созданы все условия для того, чтобы можно было получить медицинскую помощь, не обращаясь в областной центр.

Пресс-служба УГМК

Как отметил глава Кировградского городского округа Александр Оськин, важную роль на начальном этапе строительства сыграла Уральская горно-металлургическая компания.

«Проектирование и проведение государственной экспертизы осуществлялось на средства АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК), а также ОАО «УГМК», — рассказал Александр Оськин.

Пресс-служба УГМК

Коммерческий директор УГМК, Почетный гражданин Кировградского городского округа Игорь Кудряшкин тепло поздравил присутствующих со знаменательным событием и вручил главному врачу ЦГБ Кировграда Ларисе Борисенко ключи от нового автомобиля скорой помощи. Автомобиль укомплектован всем необходимым оборудованием для перевозки и оказания первичной медицинской помощи.

Пресс-служба УГМК

Здание детской поликлиники площадью 3233 кв. метра размещено на территории больничного городка Кировграда. В учреждении реализована концепция «Бережливая поликлиника», главная цель которой — сделать посещение врача удобным и комфортным для всех участников процесса. В частности, организована открытая регистратура и работа Call-центра. Разделение и навигация пациентов будут осуществляться с помощью электронного управления очередью. Предусмотрена оптимизация проведения профилактических осмотров детей, в частности, биоматериал для лабораторных исследований можно взять, минуя «взрослый» поток. Кроме того, в здании есть тамбур с теплой и закрытой колясочной.

Пресс-служба УГМК

В детской поликлинике учтены все требования для посещения маломобильных групп детского населения. Отдельно выделен пункт для приема и выдачи детского питания, минуя поток пациентов.

В целях совершенствования оказания медицинской помощи детям и повышения ее доступности в детской поликлинике предусмотрены такие подразделения, как фильтр-боксы для оказания неотложной медицинской помощи, педиатрическое отделение на 5,5 участков, консультативно-диагностическое отделение, отделение восстановительного лечения, включающее помещение для спелеотерапии (лечение солевыми аэрозолями), кабинеты электро-, свето-, тепло-, грязелечения и массажа.

Здесь будет организован комплекс медико-психологической социальной помощи по проблемам сохранения здоровья, обусловленным спецификой подросткового возраста на принципах добровольности, доступности и доброжелательности.

Вновь организован «кабинет охраны детского зрения», а в «здоровой зоне» — современный прививочный кабинет. Для комфортного пребывания матерей с новорожденными детьми оборудована комната для кормления и гигиены ребенка.

В детской поликлинике будут вести прием врачи следующих специализаций: педиатр участковый, хирург детский, офтальмолог, отоларинголог, невролог, уролог детский, психиатр, психиатр-нарколог, стоматолог детский, гинеколог, физиотерапевт, а также врачи функциональной диагностики.

Все кабинеты оснащены в соответствии с действующими стандартами. Рабочие места обеспечены технической и программной возможностью работать в медицинской информационной системе, вести электронный документооборот.

Пресс-служба УГМК

Для обеззараживания отходов класса «Б» и «В» и приведения их к классу «А» организован участок по обращению с отходами.

Работа дизайнеров позволила создать условия комфортного и доброжелательного пребывания детей с родителями в новой детской поликлинике.