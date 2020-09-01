Ново-Огарево, Московская область, 1 сентября, 2020, 14:26 — ИА Регнум. Молодые люди, которые занимаются сохранением памяти о героях Великой Отечественной войны, выполняют задачу государственной важности. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать» 1 сентября.

Kremlin.ru Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие во Всероссийском открытом уроке «Помнить – значит знать»

Школьница из Крыма рассказала президенту об изучении военной истории и истории своих предков. Она организовала акцию «Им наша память — лучшая награда», заинтересовавшись фронтовой судьбой лётчика Василия Бессонова, захороненного в её родном селе. Она нашла его потомков и, благодаря им, вместе со сверстниками восстановила биографии своих односельчан, погибших на фронте. Благодаря этой работе она смогла отыскать захоронения своих прадедов, которые числились пропавшими без вести. Могила одного из них находится под Симферополем, другой захоронен в Латвии, где хочет побывать школьница.

Путин поблагодарил девочку за работу, которой она занимается.

«Это доброе дело, которое останется в памяти поколений, тех родственников погибших, которые получили теперь сведения о своих родных и близких.

Это замечательный пример того, как сегодняшние молодые люди решают задачи государственной важности. Сохранение памяти — это задача абсолютно государственной важности, чтобы, опираясь на эту память и нашу героическую историю, уверенно двигаться вперёд, в будущее. Мы не должны цепляться всегда за прошлое, но на его основе должны создавать предпосылки для движения вперёд. В этом весь смысл», — заявил Путин.