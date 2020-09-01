Путин: «Сохранение памяти – это задача абсолютно государственной важности»
Ново-Огарево, Московская область, 1 сентября, 2020, 14:26 — ИА Регнум. Молодые люди, которые занимаются сохранением памяти о героях Великой Отечественной войны, выполняют задачу государственной важности. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать» 1 сентября.
Школьница из Крыма рассказала президенту об изучении военной истории и истории своих предков. Она организовала акцию «Им наша память — лучшая награда», заинтересовавшись фронтовой судьбой лётчика Василия Бессонова, захороненного в её родном селе. Она нашла его потомков и, благодаря им, вместе со сверстниками восстановила биографии своих односельчан, погибших на фронте. Благодаря этой работе она смогла отыскать захоронения своих прадедов, которые числились пропавшими без вести. Могила одного из них находится под Симферополем, другой захоронен в Латвии, где хочет побывать школьница.
Путин поблагодарил девочку за работу, которой она занимается.