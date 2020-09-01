Ярославль, 1 сентября, 2020, 14:13 — ИА Регнум. В Ярославле часть жителей дома, где 21 августа произошёл взрыв газа, выступили против планов властей восстановить здание. Люди обратились к прокурору области, сообщает корреспондент ИА REGNUM (копия письма имеется в редакции).

Дом в Ярославле, где произошёл взрыв газа

Обращение написали жители первого подъезда, состояние которого власти оценивают как «ограниченно-рабочее». Напомним, накануне правительство области сообщило о планах восстановления дома, а не расселения и сноса. Жители пишут прокурору, что не верят в безопасное проживание в доме после взрыва.

«Считаем, что наш дом, и подъезд, в частности, получившие повреждения, которые даже после демонтажа части несущих конструкций не смогут обеспечить безопасное проживание во всем доме и первом подъезде, — не подлежит восстановлению путем реконструкции и ремонта. Весь дом должен быть признан аварийным и подлежащим сносу, а не реконструкции (учитывая размер и объем полученных повреждений, а также учитывая то, что скрытые дефекты и последствия взрыва, возникшие непосредственно после взрыва, и те, которые продолжают обнаруживаться каждый день после взрыва по настоящее время, будут проявляться и увеличиваться каждый день. Просим также учитывать тот факт, что реконструкция дома и подъездов просто нецелесообразна ввиду несоразмерности затрат стоимости жилых помещений», — говорится в обращении к прокурору области Дмитрию Попову.

Авторы обращения указывают также на то, что жители первого и третьего подъездов не включены в список пострадавших, которым будет оказана финансовая помочь. При этом люди эвакуированы и живут в гостинице или у родственников.

Жители просят провести проверку по указанным фактам. 1 сентября должна состоятся встреча с жителями третьего подъезда, который власти планируют заселить в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва газа в доме на улице Батова в Ярославле погибли 3 человека.