В Ярославле жители выступили против восстановления взорвавшегося дома
Ярославль, 1 сентября, 2020, 14:13 — ИА Регнум. В Ярославле часть жителей дома, где 21 августа произошёл взрыв газа, выступили против планов властей восстановить здание. Люди обратились к прокурору области, сообщает корреспондент ИА REGNUM (копия письма имеется в редакции).
Обращение написали жители первого подъезда, состояние которого власти оценивают как «ограниченно-рабочее». Напомним, накануне правительство области сообщило о планах восстановления дома, а не расселения и сноса. Жители пишут прокурору, что не верят в безопасное проживание в доме после взрыва.
Авторы обращения указывают также на то, что жители первого и третьего подъездов не включены в список пострадавших, которым будет оказана финансовая помочь. При этом люди эвакуированы и живут в гостинице или у родственников.
Жители просят провести проверку по указанным фактам. 1 сентября должна состоятся встреча с жителями третьего подъезда, который власти планируют заселить в ближайшее время.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва газа в доме на улице Батова в Ярославле погибли 3 человека.