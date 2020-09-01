Калуга, 1 сентября, 2020, 16:49 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов посетил 1 сентября среднюю школу № 3, где принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний.

Фото пресс-службы Городской Думы Калуги Глава Калуги Александр Иванов посетил 1 сентября среднюю школу №3, где принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний

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В связи с предписаниями Роспотребнадзора, линейка проводилась только для первоклассников. В новом учебном году в школе № 3 набрано три первых класса, обновился и педагогический состав — в школу пришли молодые учителя.

В адрес первоклассников, родителей и педагогов прозвучало много поздравлений и напутствий.

«Это особенный день и для первоклассников, которые только начинают школьный марафон, и для будущих выпускников, которым предстоят экзаменационные испытания и выбор профессии, — подчеркнул Александр Иванов. — Городские власти приложили много усилий для того, чтобы дети обучались в комфортных условиях. В школе № 3, также как и в школах № 9 и № 14, в этом году проведён капитальный ремонт, образовательные учреждения обновились и внутри и снаружи. Также радует, что в калужские школы приходят работать молодые педагоги, закончившие высшие учебные заведения и вернувшиеся работать на благо родного города».

В новом учебном году порог калужских школ переступят почти 40 тысяч учеников, в том числе 4500 первоклассников.