Нижний Новгород, 1 сентября, 2020, 13:35 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 1 сентября выздоровели после заражения коронавирусом 106 163 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Девушка в маске

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Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 128 924 человека, более 82,34% уже выздоровели.

В очередной раз число новых выявленных за сутки носителей коронавируса оказалось ниже количества выписавшихся по выздоровлении граждан. Так, за сутки выявили 845 новых случаев заражения коронавирусом, а выписаны в округе 1124 человека.

За минувшие сутки рекордное число выписанных зарегистрировано в Ульяновской области — 323 человека, в Оренбургской области — 206, в Нижегородской области — 156, в Самарской области — 77, в Саратовской области — 73, в Татарии и Пермском крае — по 59, в Пензенской области — 55, в Удмуртии — 35, в Мордовии и Чувашии — по 23, в Марий Эл — 16, в Башкирии — 12, в Кировской области — семеро.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 1 сентября в России подтверждено 1 000 048 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 4729 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,89%. Полностью выздоровели 815 705 жителей России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 13,01%.