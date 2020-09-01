Красногорск, 1 сентября, 2020, 13:36 — ИА Регнум. В Подмосковье завершено ИФА-исследование на новую коронавирусную инфекцию среди педагогов региональных школ. Об этом 1 сентября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Учитель

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Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, тестирование проходило в течение двух недель. Исследование позволило выявить учителей, заражённых инфекцией, а также лиц с антителами к коронавирусу.

«У 3% прошедших исследование заболевание выявлено в активной фазе. Все они находятся под медицинским наблюдением и не допущены к проведению занятий. Антитела к новой коронавирусной инфекции выявлены у 6,9% учителей», — сказала Стригункова.