Травников открыл в наукограде Кольцово ультрасовременный лицей «Технополис»
Кольцово, Новосибирская область, 1 сентября, 2020, 13:30 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вместе с мэром наукограда Кольцово Николаем Красниковым принял участие в открытии МБОУ «Лицей Технополис». Об это ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Уточняется, что лицей располагает уникальной материально-технической базой, которая включает лабораторию трёхмерного моделирования и прототипирования, лабораторию виртуальной и дополненной реальности, лабораторию беспилотных летательных аппаратов, лабораторию космической инженерии, полигон для занятий робототехникой, студию компьютерного дизайна, студию видеопроизводства, студию звукозаписи. Спортивная база лицея включает в себя большой спортивный зал, малый спортивный зал со скалодромом, зал самбо, бассейн, тренажёрный зал, лыжную базу, тир.
Андрей Травников также поздравил кольцовцев с двойным праздником: с Днём знаний и с открытием нового лицея.
Отмечается, что в наукограде Кольцово сложился уникальный образовательный кластер из трёх общеобразовательных заведений, каждое работает по своему углублённому профилю: биотехнологический лицей №21, инженерный лицей (школа №5) и теперь — IT-лицей «Технополис».
Развитие научно-образовательной сферы Новосибирской области находится на особом контроле правительства региона.