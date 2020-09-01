Кольцово, Новосибирская область, 1 сентября, 2020, 13:30 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вместе с мэром наукограда Кольцово Николаем Красниковым принял участие в открытии МБОУ «Лицей Технополис». Об это ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Правительство Новосибирской области Ультрасовременный лицей «Технополис» в наукограде Кольцово

Уточняется, что лицей располагает уникальной материально-технической базой, которая включает лабораторию трёхмерного моделирования и прототипирования, лабораторию виртуальной и дополненной реальности, лабораторию беспилотных летательных аппаратов, лабораторию космической инженерии, полигон для занятий робототехникой, студию компьютерного дизайна, студию видеопроизводства, студию звукозаписи. Спортивная база лицея включает в себя большой спортивный зал, малый спортивный зал со скалодромом, зал самбо, бассейн, тренажёрный зал, лыжную базу, тир.

Андрей Травников также поздравил кольцовцев с двойным праздником: с Днём знаний и с открытием нового лицея.

Губернатор Кемеровской области Андрей Травников «Мы постарались не просто построить новое здание, но максимально насытить его оборудованием, учебными пособиями для того, чтобы ребята смогли получить здесь самое лучшее образование. Это, пожалуй, самая умная школа из тех, что построены в последние годы. Задача состоит в том, чтобы ребята выходили из лицея не просто с пониманием своего будущего, а с очень серьёзной, достойной мотивацией — прославлять наш регион и всю Россию. Оборудованию, которое находится в классах и лабораториях лицея, позавидуют многие современные предприятия и организации. Это настоящее, «взрослое» оборудование завтрашнего дня. Тезис из нашего детства «Всё лучшее — детям» воплощён в жизнь в этом лицее. Здесь очень повезло и ребятам, и их учителям — будет возможность полностью раскрыть свои таланты. Желаю педагогам, чтобы им удалось напитать ребят духом научных открытий, атмосферой дерзости исследователей. И чтобы эти ребята через несколько лет, завершив обучение в университете, пришли работать в ЦКП СКИФ, в другие наши научные центры и институты и продолжили развивать новосибирскую и российскую науку».

Отмечается, что в наукограде Кольцово сложился уникальный образовательный кластер из трёх общеобразовательных заведений, каждое работает по своему углублённому профилю: биотехнологический лицей №21, инженерный лицей (школа №5) и теперь — IT-лицей «Технополис».

Развитие научно-образовательной сферы Новосибирской области находится на особом контроле правительства региона.