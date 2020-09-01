Кострома, 1 сентября, 2020, 13:23 — ИА Регнум. В Костромской области готовятся к приезду министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Костромской академии радиационной, химической и биологической защиты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шойгу

1 сентября в военную академию с проверкой приехал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ. Одной из целей визита должностных лиц стала подготовка учебного заведения к визиту министра.

Известно, что в Кострому Сергей Шойгу планирует прибыть 8 сентября. О других планах министра в областном центре, кроме осмотра академии РХБЗ, пока не известно.

Отметим, что в последний раз Сергей Шойгу посетил Костромскую область в качестве главы МЧС России 25 мая 2009 года. Тогда министр по чрезвычайным ситуациям провёл совещание с губернатором региона Игорем Слюняевым, проверил подготовку региона к пожароопасному периоду и посетил «Костромской судомеханический завод».