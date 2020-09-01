Кострома, 1 сентября, 2020, 13:15 — ИА Регнум. В Костромской области зафиксировано еще 32 случая новой коронавирусной инфекции, 59 человек выздоровели за сутки. Об этом во вторник, 1 сентября сообщает оперативный штаб и Информационный центр по коронавирусу в России.

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Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 3582 жителей Костромской области, уже поправились 2639 человек и 41 пациент скончался.

В больницах продолжают лечение 112 человек, ещё 790 носителей коронавируса восстанавливаются на дому. Новых летальных случаев среди пациентов с диагнозом COVID-19 в регионе за сутки не регистрировалось.