Калуга, 1 сентября, 2020, 16:48 — ИА Регнум. 1 сентября, в День знаний, в Калужском филиале Всероссийского государственного университета юстиции состоялась торжественная линейка. В ней приняли участие заместитель губернатора области Василий Быкадоров, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, представители калужской полиции и службы судебных приставов.

Фото пресс-службы Городской Думы Калуги В День знаний, в Калужском филиале Всероссийского государственного университета юстиции состоялась торжественная линейка

«Сегодня для всех вас знаменательный день, для всех поступивших наступает интересная студенческая пора, я желаю вам целеустремлённости в получении юридических знаний, — обратился к студентам Александр Иванов. — У городской думы Калуги с калужским филиалом Государственного университета юстиции сложились добрые отношения, шесть лет назад мы подписали соглашение о сотрудничестве. Студентам правовой академии сотрудничество с городской думой позволяет получить интересный практический опыт, лучше понять специфику работы органов местного самоуправления, оценить все тонкости работы по формированию муниципальной нормативно-правовой базы».

В новом учебном году более трёхсот первокурсников будут учиться в стенах университета юстиции и колледжа.