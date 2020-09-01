Ярославль, 1 сентября, 2020, 12:06 — ИА Регнум. В Ярославской области в результате сильных ливней размыло дорогу в Некоузском районе. Об этом сообщает департамент дорожного хозяйства региона.

Группа «Дороги. Ярославская область» в Facebook Размыв дороги

Провал обнаружен на 40-м километре дороги Брейтово — Покровское на Сити — Станилово — Бутовская. Дорогу размыло в месте, где под трассой проложена водопропускная труба.

«В настоящее время движение по данному участку перекрыто, организованы пути объезда. Дорожными службами принимаются меры по удержанию насыпи путём засыпки материалами для сохранения одностороннего (реверсивного) движения. Восстановительные работы будут проведены незамедлительно, как только позволит уровень воды», — сообщили в департаменте дорожного хозяйства Ярославской области.

Власти просят жителей заранее планировать свои маршруты.