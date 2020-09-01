Москва, 1 сентября, 2020, 11:49 — ИА Регнум. Законопроект о маркетплейсе внес в Госдуму депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов, передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Инициатива направлена на устранение перекоса, создавшегося из-за неуплаты налога на прибыль владельцами маркетплейсов по месту получения выручки.

Предлагается дать определение маркетплейсу — «программное обеспечение, которое позволяет реализовывать другое программное обеспечение». Устанавливается, что владелец операционной системы не должен ограничивать или запрещать установку стороннего маркетплейса на данную операционную систему, установленную на сотовом телефоне, планшете, компьютере или любом другом устройстве, использующего операционную систему владельца.

«При продаже лицензии на программное обеспечение или при продаже права временного пользования (подписки) на такое программное обеспечение, а также при совершении покупок внутри приложения взимание владельцем маркетплейса комиссии за такую продажу ограничить максимумом в 20% от цены продажи (без НДС). Из данных 20% правообладатель или владелец маркетплейса ежеквартально перечисляет 1/3 часть в специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий», — говорится в документе.

Предполагается, что порядок создания и организации специального фонда для подготовки кадров в сфере компьютерных технологий, управление данным фондом и распределение денежных средств специального фонда устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации экономической политики.