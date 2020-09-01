«Рекордное сокращение населения России» назвали бюрократической интригой
Барнаул, 1 сентября, 2020, 11:28 — ИА Регнум. Алтайский общественник, кандидат медицинских наук, основатель Школы реальной политики Константин Емешин не стал бы доверять данным о том, что в 2020 году численность населения России сократится в пять раз сильнее, чем в предыдущем году. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM обнародованный в СМИ проект единого правительственного плана, он пояснил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года процитировал РБК. В этой информации отмечено, что, по предварительной оценке, общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет.