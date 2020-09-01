Балабаново, Калужская область, 1 сентября, 2020, 12:02 — ИА Регнум. В Калужской области 1 сентября врио губернатора Владислав Шапша принял участие в церемонии открытия новой средней общеобразовательной школы в городе Балабаново на одну тысячу мест, построенную белорусскими строителями. В торжественном мероприятии также участвовал министр архитектуры и строительства Белоруссии Руслан Пархамович, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Торжественная линейка в новой школе города Балабаново

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Новая школа построена в рамках национального проекта «Образование» и федерального проекта «Современная школа». На строительство образовательного учреждения было направлено свыше 908 млн рублей. В школе 51 учебный кабинет, оборудованы специализированные классы для уроков технологии, информатики, музыки, физики, биологии, химии, дисциплин. В школе имеются лингафонные кабинеты и информационно-библиотечный центр. Для проведения занятий с учащимися начальных классов во внеурочное время создана игровая комната. Три спортивных зала оснащены современным инвентарем, актовый зал — современным оборудованием для проведения различных мероприятий. С целью обеспечения безопасности учреждение оборудовано камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения, а также системой контроля управления доступом. В школу уже зачислено 760 детей, в том числе 130 — в пять первых классов.

«Больше всех сегодня волнуются ваши родители, переживают, как вы одолеете сегодняшний день, захочется ли вам завтра пойти в школу, но глядя в глаза преподавателей, я вижу, что они вас любят, встречают очень искренне, и все у вас получится. У нас сегодня более 110 тысяч ребят пошли в школы. Это огромная армия людей, которые уже не будущее, уже настоящее Калужской области», — сказал первоклассникам врио руководителя региона.