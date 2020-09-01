Железноводск, Ставропольский край, 1 сентября, 2020, 11:20 — ИА Регнум. В Железноводске в День знаний торжественно открыли стелу, посвящённую детям-героям Ставрополья. Памятную стелу открыли в старейшей школе округа, которой в этом году исполнилось 100 лет, сообщили в пресс-службе мэрии города-курорта.

Администрация Железноводска. Мина Ахвердиева Стела, посвящённая детям-героям Ставрополья

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"На монумент нанесены имена ребят, которые в страшные время, когда Родине нужна была помощь, встали на защиту родного Ставрополья. Они воевали как могли, и навсегда останутся примером для следующих поколений», — сказал глава Железноводска Евгений Моисеев.

Памятник стал не единственным подарком образовательному учреждению к юбилею. В этом году капитально отремонтировали и замостили плиткой школьный двор, а на месте старой спортплощадки построили современное многофункциональное спортивное пространство, где ребята могут играть в футбол, волейбол, баскетбол и заниматься воркаутом.

Евгений Моисеев также подчеркнул, что все школы обеспечены рециркуляторми воздуха и прошли тщательную дезинфекцию.

«Мы создали максимально безопасные условия для наших детей, здоровье и безопасность, которых для нас всегда в приоритете», — подчеркнул мэр.

В этом году за парты школ в Железноводске сядут 5270 детей, из которых 612 первоклассника.