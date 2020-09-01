Москва, 1 сентября, 2020, 11:16 — ИА Регнум. Готовы прививаться отечественной вакциной от коронавируса 38% жителей России в случае бесплатной и добровольной вакцинации, свидетельствует опрос «Левада-центра».

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При этом более половины граждан (54%) в ходе опроса заявили, что хотят делать прививку от коронавируса.

Против любой вакцинации и прививок выступают 2% респондентов. Затруднились с ответом 6%.

Опрос по телефону проведен 20—26 августа 2020 года. Опрошен 1601 человек старше 18 лет в 50 регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, практически каждый пятый житель России (18%) испытывает гордость за появление отечественной вакцины от коронавируса.

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