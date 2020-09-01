Лондон, 1 сентября, 2020, 11:17 — ИА Регнум. На торгах The Autoworld Autumn Sale британского аукционного дома Bonhams, которые начнутся 6 сентября, будет продан легендарный немецкий вездеход Mercedes-Benz Unimog 1974 года выпуска. Об этом сообщается на сайте компании.

Пресс-служба Mercedes-Benz Вездеход Mercedes-Benz Unimog

Первая модель Unimog была выпущена в 1945 году. Эти машины изначально предназначались для сельского хозяйства, но их использовали для разных целей.

Универсальный Unimog, производимый Mercedes-Benz с 1951 года, использовался пожарными, муниципальными властями, агентствами по оказанию помощи и армией по всему миру. Кроме того, эти модели неоднократно становились победителями ралли «Дакар» в классе грузовиков.

Выставленный на продажу вездеход 37 лет простоял в гараже и сохранился в хорошем состоянии. Его стоимость оценивается в 50−70 тысяч евро (4,4−6,2 миллиона рублей).

Ранее на аукционе Bring a Trailer за 350 тысяч долларов был продан кабриолет Delahaye 175, который принадлежал певцу Элтону Джону.

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