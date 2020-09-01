Белград, 1 сентября, 2020, 11:13 — ИА Регнум. 31 августа в Бледе президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия по-прежнему привержена курсу на интеграцию с ЕС, но при этом она ожидает большего уважения со стороны Европейского союза.

Александр Вучич

Как сообщает сербское новостное агентство RTS 1 сентября, Александр Вучич на открытии стратегического форума в словенском городе Блед в своём кратком обращении к участникам панельной дискуссии под названием «Европа после брексита и COVID-19», заявил, что часть сербского населения не поддерживает европейскую интеграцию особенно в связи с косовским вопросом, но это не влияет на принятие политического решения о вступлении Сербии в ЕС.

Президент Сербии заявил, что он всегда был предельно точен, указывая на то, что Сербия «следует по европейскому пути» и полностью ему привержена. Он также выразил понимание того, что при нынешних обстоятельствах Сербия не стоит на повестке дня ЕС.

При этом Александр Вучич подчеркнул, что Сербия готова ожидать внимание к себе до определённого времени.

«Возможно, в ЕС ожидают односторонних шагов. Однако обе стороны, и ЕС, и Сербия должны сделать все возможное, чтобы продвинуться дальше в вопросе интеграции», — заявил Александр Вучич.

Напомним, что 15 сентября 2017 года еврокомиссар Йоханнес Хан оценил, что Сербия может вступить в Европейский союз до 2025 года. Йоханнес Хан предположил, что переговорный процесс может завершиться к 2023 году, после чего ещё около двух лет потребуется на ратификацию соглашения членами ЕС.