Нижний Новгород, 1 сентября, 2020, 11:11 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 1 сентября выявили 845 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 128 924 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория по исследованию анализов на коронавирус

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Так, в Нижегородской области выявили 132 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Саратовской области — 93, в Ульяновской области — 92, в Оренбургской области — 86, в Самарской области — 81, в Пензенской области — 75, в Кировской области — 64, в Пермском крае — 57, в Удмуртии — 32, в Мордовии — 31, в Башкирии — 30, в Чувашии — 29, в Татарии —27, в Марий Эл — 16.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 27 820 случаев, в Саратовской области — 12 438, в Ульяновской области — 12 164, в Оренбургской области — 10 030, в Самарской области — 8586, в Пензенской области — 8200, в Пермском крае — 7923, в Башкирии — 7825, в Чувашии — 7803, в Кировской области — 6619, в Татарии — 6536, в Мордовии — 5493, в Марий Эл — 4276, в Удмуртии — 3211.

Полностью выздоровели 106 163 жителя округа, за последние сутки выписаны 1124 человека. Таким образом, выздоровели более 82,34% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1536 человек, за минувшие сутки скончались 11 жителей Поволжья.

Впервые с мая 26 июля в Поволжье было выявлено менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки. В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. В течение последних трех недель число выявляемых за сутки заражений коронавирусом превышает 800 случаев, постепенно увеличиваясь.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 сентября в России подтверждено 1 000 048 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 4729 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России продолжает расти и составляет уже более 12,89%. Полностью выздоровели 815 705 жителей России, за сутки выписаны 6318 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 81,56% граждан. 17 299 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 123 — за последние сутки.