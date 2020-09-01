Тулун, Иркутская область, 1 сентября, 2020, 11:11 — ИА Регнум. В Тулуне — городе Иркутской области, пострадавшем от наводнения летом 2019 г., сегодня, 1 сентября, в День знаний, распахнула свои двери новая школа, рассчитанная на 1275 мест. Как сообщает официальный сайт региона, образовательное учреждение «Новая эра» построено компанией «Роснефть» в микрорайоне Угольщиков взамен пострадавших №6 и №20.

Правительство Иркутской области Новая школа в Тулуне

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»Здесь есть два бассейна, спортивный и актовый залы, библиотека, классы робототехники, студия дизайна, издательский центр, телестудия, инженерный класс. Кабинеты физики, химии и биологии оснащены лабораторными комплексами, кабинеты естествознания, математики, физики, химии, биологии и географии — цифровыми лабораториями.

В школе около 1100 учеников, из них 136 первоклассников. К занятиям они приступят уже завтра, учиться будут в одну смену», — пояснили в областном министерстве образования.

Кроме этого, в регионе к 1 сентября открыты еще четыре вновь построенные школы: в Куйтуне на 750 мест, в Свирске на 250 мест, в Усть-Орде на 285 мест, в Ангарске на 825 мест. Всего к занятиям приступили 335 тысяч человек, из них 36 700 — первоклассники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2019 г. в Иркутской области произошло мощнейшее наводнение. После продолжительных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Наиболее пострадали Тулун, Нижнеудинск и близлежащие территории.

Президент России Владимир Путин трижды приезжал в Приангарье и лично решал проблемы региона. В частности, к строительству необходимой инфраструктуры были привлечены такие крупные компании, как «Русал» и Сбербанк.

В Иркутской области насчитывается более двух тысяч образовательных организаций, все они готовы к открытию 1 сентября.