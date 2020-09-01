Ярославль, 1 сентября, 2020, 10:50 — ИА Регнум. Сухогруз на Рыбинском водохранилище мог затонуть из-за смещения груза. Об этом сообщает ИАА «ПортНьюс» со ссылкой на источники в надзорных органах.

Yarregion.ru Затонувшая баржа

Ранее выдвигалась версия появления течи в трюме баржи, из-за чего она накренилась и перевернулась. Однако источники «ПортНьюс» полагают, что в этом случае баржа должна была бы затонуть. Между тем после переворота она продолжала находится на плаву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кораблекрушение произошло 28 августа. Погибли два человека, один из них — 19-летний курсант Рыбинского речного училища.