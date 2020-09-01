Санкт-Петербург, 1 сентября, 2020, 10:45 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в последний день лета официально подтвердили сразу 19 смертей от коронавирусной инфекции. Это более 15% от общего количества летальных исходов по всей России за 31 августа. О том, что Петербург вновь возглавил список суточной летальности COVID-19, сообщили 1 сентября в федеральном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

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Для сравнения: в Москве за минувшие сутки зафиксировали 11 смертей, в Новгородской области — 10, в остальных регионах — меньше или вообще не было летальных исходов за минувшие сутки. В Петербурге 19 смертей в предыдущий раз были подтверждены 18 августа.

Общее количество скончавшихся непосредственно по причине заболевания COVID-19 в Петербурге достигло 2440 человек. Летальность коронавируса городе на Неве составляет на сегодня 6,62% — это худший показатель в стране.

За последние сутки в России подтверждено 123 летальных случая. За весь период в России от COVID-19 умерли 17 299 человек.

Напомним, за сутки в Петербурге нашли 185 новых носителей инфекции.