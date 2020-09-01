Москва, 1 сентября, 2020, 10:37 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 4729 носителей коронавируса. Об этом 1 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория, в которой проводят исследования на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

Новые случаи зафиксированы в 84 регионах. На первом месте Москва — 641 случай. Далее следуют Петербург — 185, Подмосковье — 156, Ростовская область — 133, Нижегородская область — 132. Также среди лидеров Ставрополье, Свердловская область и Красноярский край.

Всего в России выявили 1 млн 48 случаев заражения коронавирусом с начала распространения.