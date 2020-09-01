В России выявили более миллиона носителей коронавируса
Москва, 1 сентября, 2020, 10:37 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 4729 носителей коронавируса. Об этом 1 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Лаборатория, в которой проводят исследования на коронавирус
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Новые случаи зафиксированы в 84 регионах. На первом месте Москва — 641 случай. Далее следуют Петербург — 185, Подмосковье — 156, Ростовская область — 133, Нижегородская область — 132. Также среди лидеров Ставрополье, Свердловская область и Красноярский край.
Всего в России выявили 1 млн 48 случаев заражения коронавирусом с начала распространения.