Ярославль, 1 сентября, 2020, 10:31 — ИА Регнум. В Ярославской области ещё один человек скончался от COVID-19. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Количество официально умерших от заболевания во время пандемии составило 37 человек. За последние сутки выявлен 41 новый случай заражения, 128 человек выздоровели.

Таким образом всего в регионе зафиксировано 7269 случаев коронавируса, 6535 человек выздоровели.