Москва, 1 сентября, 2020, 10:27 — ИА Регнум. Жители России назвали журналистов, которых уважают и мнение которых для них авторитетно. На первом месте оказался Владимир Соловьев (7%), свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Фрэнсис Луис Мора. Утренние новости. 1912

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Также граждане уважают и доверяют мнению таких журналистов как Ольга Скабеева (4%), Владимир Познер (2%), Евгений Попов (2%), Юрий Дудь (2%) и Андрей Караулов (2%).

Остальные получили менее 1% голосов участников опроса. Заявили, что нет авторитетных журналистов 20%. Затруднились ответить 44% опрошенных.

Опрос проведен 31 июля — 2 августа 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, главными качествами профессионального журналиста являются честность, объективность, справедливость, считают 14% жителей России.

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