Ижевск, 1 сентября, 2020, 10:25 — ИА Регнум. Командный кубок России по боксу среди мужчин открылся в Ижевске. Республика принимает такие соревнования в третий раз, сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба Федерации бокса России

Участниками турнира стали команды восьми федеральных округов, а также спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга.

По словам руководителя дирекции федерации бокса по Приволжскому федеральному округу Сергея Старкова, международных и внутренних стартов боксеры ждали около шести месяцев. В данном кубке примут участие все действующие чемпионы по боксу — представители России.

Председатель правительства Удмуртии Сергей Смирнов отметил, что принимать самых сильных спортсменов страны для республики — большая честь. Он добавил, что будет болеть за команду ПФО.

Кубок продлится до 5 сентября. До 3 сентября будут проходить предварительные бои, после чего — соревнования за третье место и финал. Призовой фонд турнира составляет 15 млн рублей. Победитель получит 7 млн рублей, серебряный призер — 5 млн, обладатель бронзы — 3 млн рублей. Все поединки будут транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на официальной странице Федерации бокса России в социальных сетях.

Турнир проходит без зрителей.

ИА REGNUM напоминает, накануне уже состоялись предварительные поединки. Сибирский федеральный округ одержал победу в первой матчевой встрече над Северо-Западным федеральным округом со счетом 19−7 и вышел в круговой этап, где проведет матчи с командами Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Москва в первой матчевой встрече одолела Дальневосточный федеральный округ со счетом 18−12. Далее в группе «Б» команда сразится с представителями Санкт-Петербурга, Уральского и Приволжского федеральных округов.