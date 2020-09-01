Токио, 1 сентября, 2020, 10:18 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Toyota создал более мощную версию рамного внедорожника Land Cruiser Prado. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Toyota Toyota Land Cruiser Prado 2021

Специалисты компании установили под капот обновлённого авто 200-сильный турбированный дизельный мотор рабочим объёмом 2,8 л. Двигатель агрегатируется с 6-скоростным «автоматом».

С новым мотором внедорожник стал гораздо динамичнее. Теперь до «сотни» Land Cruiser Prado разгоняется за 9,9 секунды (почти на три секунды меньше).

Кроме того, в новой версии у модели появилась новая медиасистема с интерфейсами Apple CarPlay и Andorid Auto. Также автомобиль укомплектован доработанным адаптивным круиз-контролем и системой автоматического торможения, распознающей пешеходов в темное время суток.

Напомним, такой же дизельный двигатель, как у Land Cruiser Prado, ранее получили модернизированный пикап Toyota Hilux и внедорожник Fortuner.

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