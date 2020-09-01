Москва, 1 сентября, 2020, 10:15 — ИА Регнум. К концу 2020 года население России сократится на 158 тыс. человек. Таковы предварительные оценки, отражённые в проекте единого плана правительства РФ по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Густав Климт. Жизнь и Смерть. 1915

Согласно документу, на который ссылается РБК, снижение общей численности населения страны произойдёт на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Этот показатель станет максимальным за 14 лет.

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В документе отмечено, что естественная убыль населения с 2018 года не компенсируется миграционным притоком. Таким образом, общая численность населения страны в 2018 году сократилась на 99,7 тыс. человек, в 2019 году — на 32,1 тыс. А в 2020 году — на 158 тыс. человек, что в пять раз больше по отношению к прошлому году.

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При этом, по данным Росстата, за первое полугодие 2020 года естественная убыль населения уже составила 265,5 тыс. человек. Рождаемость снизилась на 5,4%, а смертность на фоне пандемии возросла на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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В проекте плана отмечено, что выход на положительные темпы общего прироста населения возможен только с 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, естественная убыль населения России за январь и февраль 2020 года составила 80 тыс. человек. В первые два месяца текущего года в стране появились на свет 227 тыс. человек, умерли — 307 тыс. человек.